Manovra: vertice centrodestra a P.Chigi alle 12**

Roma, 26 nov. -(Adnkronos) – E' convocato per le 12 a Palazzo Chigi il vertice del centrodestra sulla manovra. L'incontro previsto per giovedì è stato anticipato a oggi ed è il secondo vertice dopo il tavolo della scorsa settimana convocato per limare la manovra. Nella sede del governo con il premier Meloni, ci saranno il vicepremier Salvini e Tajani.