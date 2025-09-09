Marche: Conte, 'mi auguro buon risultato di tutta la coalizione'

Roma, 9 set. (Adnkronos) – "Pronostici non ne voglio fare invitare. Piuttosto invitiamo i cittadini a votare perché serve partecipazione per una buona qualità della democrazia. Mi auguro un buon risultato: non tanto per il Movimento 5 Stelle ma per l'intera coalizione". Così Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale nelle Marche a San Benedetto del Tronto.
