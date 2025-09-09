Marche: Conte, 'sostegno a Ricci, noi pienamente partecipi progetto'**

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato tantissimo, con grande generosità, anche per questo progetto" nelle Marche sostenendo Ricci "anche quando è sopravvenuta la notizia dell'avviso di garanzia: l'abbiamo valutata con grande serenità, linearit&agr...

Roma, 9 set. (Adnkronos) – "Abbiamo lavorato tantissimo, con grande generosità, anche per questo progetto" nelle Marche sostenendo Ricci "anche quando è sopravvenuta la notizia dell'avviso di garanzia: l'abbiamo valutata con grande serenità, linearità e lealtà". Così Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale nelle Marche a San Benedetto del Tronto.

"Abbiamo assunto una corresponsabilità in questo progetto e ci sentiamo pienamente partecipi.

Quello che conta sono i progetti. C'è tanto da fare: 250mila marchigiani hanno rinunciato a curarsi, è stato speso solo il 20% dei fondi del Pnrr, stanno buttando i soldi. E poi c'è tanto da fare per le infrastrutture. Tanti progetti, tutti nel segno della giustizia sociale perché una comunità non può andare avanti se si fanno gli interessi sempre dei soliti noti, dei gruppi di poteri amici: dobbiamo pensare ai cittadini".