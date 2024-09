Maria De Filippi chiama inaspettatamente Tale e Quale Show, facendo una osservazione a Cristiano Malgioglio.

Nella prima puntata del programma "Tale e Quale Show", molti partecipanti e figure imitate avevano legami con il programma "Amici" di Maria De Filippi, menzionato spesso da Cristiano Malgioglio. Altri programmi Mediaset sono stati citati, suscitando ironia da parte di Giorgio Panariello. Maria De Filippi ha contattato in live Stefano De Martino per fare un commento scherzoso a Malgioglio, ricordando che la colonna sonora utilizzata da Justine Mattera è quella di "Amici".

Nel corso della prima puntata della nuova stagione del programma Tale e Quale Show, Maria De Filippi è stata più volte citata da Cristiano Malgioglio, nonostante la sua assenza. Questo perché molti dei partecipanti (come Verdiana e Thomas) e delle persone imitate (come Angelina Mango e Irama) erano stati protagonisti nel suo programma Amici. Inoltre, anche altri show della rete Mediaset sono stati menzionati, cosa che ha portato Giorgio Panariello a scherzare sul fatto che loro lavorano per la Rai.

Dopo la performance di Justine Mattera sulle note di It’s Raining Men di Geri Halliwell, Maria De Filippi ha contattato Stefano De Martino in live per fare un commento scherzoso a Cristiano Malgioglio. “Salve Carlo! Ho deciso di chiamare per ricordare a Cristiano che questa è la colonna sonora iniziale di Amici. Pare che lui l’abbia dimenticato. Devo dichiarare che Tale e Quale è il mio programma prediletto? Certo! Ci troviamo su Canale 5 e stiamo assistendo a Tale e Quale. Ah, non siamo su Canale 5? È Rai1 e stiamo seguendo Tale e Quale”.