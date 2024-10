Marito spara alla moglie in strada e poi si uccide: tragedia davanti al supermercato

Marito spara alla moglie in strada e si toglie la vita: tragedia di fronte al...

Tragedia familiare: marito spara alla moglie e poi si suicida nel parcheggio di un supermercato. La vittima è in condizioni critiche mentre la comunità è sconvolta dall'accaduto.

Una drammatica vicenda si è verificata oggi, venerdì 18 ottobre, nel parcheggio di un supermercato Eurospin a San Severo, in provincia di Foggia.

Marito spara alla moglie in strada e si toglie la vita: tragedia di fronte al supermercato

Un uomo ha sparato alla moglie mentre si trovavano nelle immediate vicinanze del punto vendita, per poi togliersi la vita con la stessa arma.

La donna, colpita a distanza ravvicinata, è crollata a terra tra le auto parcheggiate, mentre l’uomo è deceduto sul colpo. La scena è stata testimoniata da numerosi clienti e dipendenti del supermercato, che hanno subito contattato i soccorsi. In pochi minuti, un’ambulanza e le forze dell’ordine sono arrivate sul posto.

La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sono critiche, ma attualmente non si conosce l’entità delle ferite.

Purtroppo, per il marito non c’è stato nulla da fare, con i sanitari che hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe avvicinato la donna e aperto il fuoco contro di lei, prima di tornare alla sua auto e spararsi un colpo fatale. Ora si attendono le squadre della scientifica e il medico legale per effettuare i rilievi necessari e un primo esame del corpo. La tragedia ha scosso profondamente la comunità, che si è trovata a vivere un momento di terrore e incredulità.