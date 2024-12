Accoltellata a Oslo dall'ex, Martina Voce lotta per la vita. Il padre: "Le av...

Martina Voce, 21 anni e studentessa fiorentina, è stata gravemente accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo venerdì 20 dicembre mentre stava lavorando. Un primo fendente al volto, che l’ha colpita a un orecchio e alla carotide, seguito da decine di colpi. La ragazza è in gravi condizioni. A parlare in queste ore è stato il padre.

Martina Voce accoltellata dall’ex a Oslo: le parole del padre

La ragazza è ricoverata in ospedale in condizioni gravi ed è in coma farmacologico:

“È ancora a rischio vita ma sono molto fiduciosi“, ha dichiarato il padre della ragazza all’ANSA.

Il padre di Martina Voce ha spiegato che la ragazza ha superato un collasso dovuto alle emorragie, che è stato risolto grazie all’intervento tempestivo dei medici. Nonostante la situazione difficile, il padre ha ribadito che bisogna andare avanti e farsi forza. Ha poi precisato che la prognosi resta riservata, aggiungendo che dopo i due interventi già effettuati, ne sono previsti altri, tra cui uno per le mani e uno per la parte posteriore della testa. Fortunatamente, ha sottolineato, le lesioni non hanno coinvolto organi vitali, ma il rischio maggiore restano le infezioni che potrebbero derivare dalle ferite. Nel frattempo, Martina è sedata.

Martina Voce accoltellata dall’ex a Oslo: il loro rapporto

“L’ha trovata al lavoro, è entrato e all’improvviso, l’ha aggredita come un pazzo e ha iniziato ad accoltellarla. Di certo, senza i suoi colleghi, due maschi e una femmina, sarebbe morta. Il loro intervento è stato fondamentale”, ha affermato il padre della giovane a La Repubblica in merito all’aggressione.

Martina si era trasferita a Oslo nel luglio del 2022 e poco dopo aveva conosciuto l’ex fidanzato. Il padre della giovane ha spiegato a Il Giornale che lui lavorava come informatico nel più grande studio legale di Oslo da qualche anno. Dopo aver iniziato una relazione, i due avevano deciso di vivere insieme a casa del ragazzo. Il padre di Martina, che si era recato a Oslo “quattro volte”, aveva avuto modo di conoscere il giovane:

“Ho passato molto tempo con loro. Abbiamo anche fatto una crociera nei fiordi. Era dolce, bravo. Forse un po’ possessivo, mi sembrava però una gelosia amorevole“. Tutto è cambiato quando lei ha deciso di mettere un punto alla relazione.

“A novembre lei mi ha raccontato che lui ogni tanto le rompeva ancora le scatole, essendo un tecnico informatico riusciva ad esempio a mandarle dei messaggi con mail sconosciute”, ha aggiunto l’uomo.

Il padre della giovane le aveva consigliato di denunciarlo, ma lei aveva sempre rifiutato, sostenendo che avrebbe rovinato la sua vita. Le aveva anche assicurato che sarebbe riuscita a gestire la situazione. Nonostante ciò, a parte i messaggi, l’uomo non si era mai presentato nel negozio dove lavorava, cosa che i colleghi di Martina gli avevano confermato anche in questi giorni.

Martina Voce accoltellata dall’ex a Oslo

Il giovane, Mohit Kumar Verma, venerdì scorso avrebbe raggiunto la studentessa nel locale e l’avrebbe colpita con un coltello: diversi colpi, uno di questi alla carotide. Tre colleghi della ragazza hanno cercato di fermarlo e il giovane sarebbe rimasto ferito nella colluttazione. Come riporta la polizia di Oslo, è stato accusato di tentato omicidio. Attualmente anche lui è in coma farmacologico e non ha dunque potuto rispondere alle domande degli inquirenti.