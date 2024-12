La situazione di Martina Voce

Martina Voce, la giovane di 21 anni vittima di un’aggressione a coltellate a Oslo, è finalmente fuori pericolo. La notizia è stata confermata dallo zio della ragazza, Antonio Voce, che ha comunicato i dettagli della situazione attuale. La giovane, aggredita dall’ex fidanzato Mohit Kumar, ha subito ferite significative, ma ora la sua vita non è più in pericolo.

Le dichiarazioni della famiglia

Il padre di Martina, Carlo, ha avuto un colloquio con il medico curante, il quale ha rassicurato la famiglia sulla stabilità della ragazza. “Ci sarà molto da fare da un punto di vista riabilitativo”, ha dichiarato Antonio Voce, sottolineando che ci sono diverse ferite da monitorare, in particolare quelle al volto. Una di queste ferite, che interessa l’area dell’orecchio, potrebbe comportare rischi di paralisi facciale, ma i medici stanno seguendo attentamente la situazione.

Il percorso di riabilitazione

Nonostante la buona notizia sullo stato di salute di Martina, il percorso di recupero sarà lungo e complesso. La riabilitazione richiederà tempo e impegno, e la famiglia è determinata a supportarla in ogni fase. Le ferite al volto, in particolare, necessiteranno di trattamenti specifici per garantire una guarigione ottimale. La comunità locale e i sostenitori di Martina stanno seguendo con attenzione gli sviluppi, offrendo supporto morale e pratico alla famiglia in questo momento difficile.