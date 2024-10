Matilde Lorenzi morta dopo l'incidente in Val Senales: tanti i messaggi di co...

La scomparsa di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro, ha scosso profondamente il mondo dello sport. La giovane atleta è tragicamente deceduta dopo un incidente durante un allenamento in Val Senales, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi e appassionati.

La morte di Matilde Lorenzi e la reazione della Fisi

La Fisi, federazione italiana sport invernali, ha pubblicato un messaggio di cordoglio:

“La Fisi è in lutto, le attività di allenamento sono sospese, e si stringe ai famigliari e agli amici e tutti coloro che hanno voluto bene a Matilde e la ricorderanno per sempre”.

Si unisce al dolore della famiglia anche il Presidente Flavio insieme ai tecnici, agli atleti e a tutto lo staff.

Sofia Goggia ha condiviso una foto dell’atleta su Instagram, accompagnata dalla didascalia “una preghiera” e dall’emoji delle mani giunte.

Le parole del presidente del Coni

“Non esistono parole adeguate davanti a questa tragedia. Ci uniamo al profondo cordoglio della famiglia, insieme alla Fisi e al Centro Sportivo Esercito, esprimendo la vicinanza di tutto lo sport italiano per la scomparsa di Matilde, con l’intento di tenerne vivo il ricordo e l’esempio promosso con il suo talento e la sua passione per lo sci”, sono state queste le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò per la scomparsa della giovane promessa dello sci Matilde Lorenzi.

Il cordoglio delle figure politiche

“Sono addolorato per la scomparsa a soli 20 anni di Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro. Un talento cristallino spezzato dal destino. Mi stringo al dolore dei suoi familiari, amici, compagni di squadra del gruppo sportivo dell’Esercito”, ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“La terribile notizia della prematura scomparsa del Caporale Matilde Lorenzi, 19 anni, promessa dello sci azzurro, deceduta a seguito di una gravissima caduta avvenuta durante un allenamento, mi rattrista davvero molto”, ha aggiunto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato la notizia della morte: “Una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Una preghiera per Matilde e un forte abbraccio alla sua famiglia”.

Infine, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il generale di Corpo d’armata Carmine Masiello ha espresso a nome di tutta la famiglia dell’Esercito il cordoglio ai familiari del Caporale VFP4 Matilde Lorenzi.