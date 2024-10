Brutto infortunio per Matilde Lorenzi: la sciatrice è in gravi condizioni

Matilde Lorenzi è rimasta coinvolta in un incidente durante un allenamento in Val Senales

Matilde Lorenzi, giovane sciatrice componente della squadra junior femminile di sci alpino, è rimasta gravemente ferita nel corso di un allenamento in Val Senales, avvenuto questa mattina lunedì 28 ottobre.

La dinamica dell’incidente

Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, Matilde Lorenzi stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando gli sci si sono divaricati e ha perso contatto con il suolo, sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. A quel punto, uno degli sci si è sganciato e la 20enne è ruzzolata fuori pista.

La sciatrice è stata immediatamente soccorsa e quindi trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano. Al momento sono in corso gli accertamenti per valutare le sue condizioni e i danni provocati dall’infortunio.

La sicurezza della pista

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del Centro di addestramento di Selva val Gardena, raggiunti poco dopo dai colleghi della Stazione di Senales, che si occupano dei rilievi. Dalle prime indagini sembra che le condizioni di sicurezza sul tracciato fossero in regola e le protezioni poste in modo corretto. Sembra quindi che si sia trattato di un semplice errore umano o di pura sfortuna, ma verranno effettuate ulteriori indagini e verranno nuovamente sentiti gli allenatori presenti per chiarire la dinamica.