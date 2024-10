Tragico incidente stradale nel Foggiano: due vittime in scontro all’alba

Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci del giorno sulla statale 16, tra Foggia e San Severo, all’altezza del bivio di Ripalta.

Il bilancio è tragico: due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta ferita. Le vittime, due uomini rispettivamente di 31 e 33 anni, uno di Torremaggiore e l’altro originario della Sierra Leone, viaggiavano a bordo di un autocarro insieme a un terzo uomo, che probabilmente era alla guida al momento dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autocarro sarebbe uscito di strada per cause ancora da determinare, andando a collidere violentemente contro il guardrail. Dopo l’impatto, il ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di San Severo, dove si trova attualmente ricoverato.

Tragico incidente stradale nel Foggiano, autocarro fuori strada: 2 morti

I tre uomini erano venditori ambulanti e, al momento dell’incidente, stavano percorrendo la strada per raggiungere il loro luogo di lavoro. L’incidente è avvenuto nei pressi di Lesina, in un tratto di strada che richiede particolare attenzione. Sul luogo sono intervenute anche le squadre dell’Anas per gestire il traffico e ripristinare la sicurezza della circolazione.

Per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e i rilievi necessari, è stato istituito un senso unico alternato per regolare il traffico. Le autorità stanno conducendo ulteriori indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente e stabilire le cause che hanno portato alla fuoriuscita del mezzo dalla carreggiata.