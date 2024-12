Mattarella: 'auguri non rito ma esprimono nostra natura di relazione con altri'**

**Mattarella: 'auguri non rito ma esprimono nostra natura di relazione c...

**Mattarella: 'auguri non rito ma esprimono nostra natura di relazione c...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Stiamo vivendo come ogni fine anno ore di attesa per un tempo nuovo che viene e che speriamo migliore. Ore in cui cerchiamo la serenità rinsaldando i nostri rapporti. Nelle nostre comunità, nelle famiglie, nelle amicizie. Facciamo i nostri auguri e ne ...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Stiamo vivendo come ogni fine anno ore di attesa per un tempo nuovo che viene e che speriamo migliore. Ore in cui cerchiamo la serenità rinsaldando i nostri rapporti. Nelle nostre comunità, nelle famiglie, nelle amicizie. Facciamo i nostri auguri e ne riceviamo. Non è soltanto un rito, è la dimostrazione della nostra natura più autentica, quella che ci chiama alla relazione con gli altri. Lo facciamo, dobbiamo farlo tanto più in quanto viviamo momenti difficili". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.