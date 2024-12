Mattarella: 'cittadini devono vedere armonia tra Istituzioni'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Il "senso del dovere che richiede a tutti coloro che operano in ogni istituzione, di rispettare i limiti del proprio ruolo. Senza invasioni di campo, senza sovrapposizioni, senza contrapposizioni. La Repubblica vive di questo ordine. Ha bisogno della fiducia delle persone che devono poter vedere, nei comportamenti e negli atti di chi ha responsabilità, armonia tra le istituzioni". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale incontro di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile.

"Anche per poter rimuovere -ha aggiunto il Capo dello Stato- il disorientamento e il senso di incertezza per il futuro che affiora sovente e che riguarda numerosi aspetti della vita, dal lavoro, alle cure per la salute, alle prospettive per i giovani, alla situazione internazionale. Sentimenti che verrebbero ampliati da un clima di costante ricerca di contrapposizioni".

"L’augurio che voglio fare a tutti noi -che qui rappresentiamo le diverse articolazioni che compongono la nostra Italia- è di poter essere all’altezza delle nostre responsabilità. Di riuscire a farvi fronte -ha concluso Mattarella- con lo stesso impegno e la stessa fiduciosa determinazione con la quale tantissimi nostri concittadini, affrontando difficoltà, mandano avanti, ogni giorno, le loro famiglie e le nostre comunità".