Mattarella: 'da Giuseppe Galasso spinta per rilancio unitario Italia e vocazione europea'

Mattarella: 'da Giuseppe Galasso spinta per rilancio unitario Italia e v...

Mattarella: 'da Giuseppe Galasso spinta per rilancio unitario Italia e v...

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Storico insigne, accademico dei Lincei, meridionalista appassionato, apprezzato parlamentare e uomo di governo, Giuseppe Galasso ha lasciato alla Repubblica con la sua opera un’eredità preziosa. Il provvedimento sulla tutela del paesaggio che porta tutt’oggi il suo nome rimane prova ulteriore della qualità della sua azione. La scelta della Fondazione 'Biblioteca Benedetto Croce' di dedicare alla figura di Galasso un Convegno di studi appare altamente opportuna". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla presidente Benedetta Craveri, in occasione del convegno 'Giuseppe Galasso tra storia e vita civile'.

"Galasso, non ancora trentenne, divenne segretario dell’Istituto italiano per gli Studi storici, fondato da Croce poco dopo la Liberazione. Le riflessioni sull’opera crociana e sullo storicismo -ricorda il Capo dello Stato- sono poi rimaste una costante del suo percorso intellettuale, fino all’impegno di curatore della riedizione della vasta produzione del filosofo. Convinto della centralità della questione meridionale, Giuseppe Galasso non si limitò a denunciare i perduranti squilibri, ma pose costantemente il tema di un rilancio unitario del Paese e di una vocazione europea condivisa da Nord e Sud d’Italia".