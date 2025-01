Mattarella: Gasparri, 'grazie per elogio patriottismo popolo in divisa, sanità e scuola'

Mattarella: Gasparri, 'grazie per elogio patriottismo popolo in divisa, ...

Mattarella: Gasparri, 'grazie per elogio patriottismo popolo in divisa, ...

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Grazie al Presidente Mattarella per aver lodato il patriottismo del popolo in divisa, del personale della sanità, della scuola e di tante categorie che si sacrificano per il bene comune. Giusto il richiamo all’emergenza carceri e al rispetto come valore ...