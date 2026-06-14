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Scontro tra due auto nel Maceratese, due morti

Scontro tra due auto nel Maceratese, due morti

(Adnkronos) - Incidente mortale sulla strada statale 77 'della Val di Chienti' dove il traffico è stato temporaneamente bloccato in direzione Civitanova Marche al km 94,90 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Per cause in corso di accertamento, lo scontro ha coinvolto due veicoli: ...

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(Adnkronos) – Incidente mortale sulla strada statale 77 ‘della Val di Chienti’ dove il traffico è stato temporaneamente bloccato in direzione Civitanova Marche al km 94,90 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Per cause in corso di accertamento, lo scontro ha coinvolto due veicoli: due i morti. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. 

  

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