Mattarella: 'Italia ripudia guerra e vuole costruire ponti'

Cassino (Fr), 15 mar. (Adnkronos) – "La strada della libertà è stata segnata dal sacrificio e dal coraggio degli uomini che combatterono coraggiosamente –e tanti vi persero la vita– anche in questi territori, prendendo parte alla lotta di Liberazione, per far sì che prevalesse la pace nel Continente dilaniato da nazionalismi e conflitti e che non avessero a soccombere le ragioni dei diritti delle persone e dei popoli. Un cammino straordinario di pace e di solidarietà quello compiuto dall’Italia in Europa, abbracciando i valori dell’unità del nostro popolo, della democrazia, dell’uguaglianza, della giustizia sociale". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla commemorazione dell'80esimo anniversario della distruzione della città di Cassino e del territorio circostante.

"Valori -ha ricordato il Capo dello Stato- che gli italiani vollero consacrati con la scelta della Repubblica e la Costituzione. Con -tra le altre- una affermazione solenne: il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Sono le poche parole dell’articolo 11 che contiene le ragioni, le premesse del ruolo e delle posizioni del nostro Paese nella comunità internazionale: costruire ponti di dialogo, di collaborazione con le altre nazioni, nel rispetto di ciascun popolo".