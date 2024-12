Mattarella: Magi, 'opportuno richiamo a cittadinanza, integrazione e partecipazione'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Nel discorso di fine anno, Sergio Mattarella ha richiamato i valori della Costituzione a partire dal lavoro, la sanità, la pace giusta in Ucraina così come in Medio Oriente, l’Europa, l’attenzione alle carceri, la violenza contro le donne, ...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Nel discorso di fine anno, Sergio Mattarella ha richiamato i valori della Costituzione a partire dal lavoro, la sanità, la pace giusta in Ucraina così come in Medio Oriente, l’Europa, l’attenzione alle carceri, la violenza contro le donne, la libertà di stampa, con l’esempio di Cecilia Sala. Ma soprattutto, partendo dallo spirito della Liberazione, di cui nel 2025 si celebrano gli 80 anni, il Presidente ha sottolineato l’importanza della partecipazione democratica come mezzo per il bene comune. Il Presidente della Repubblica ha fatto un richiamo quanto mai opportuno sia al valore della cittadinanza e dell’integrazione sia alla partecipazione al voto, visto che il 2025 sarà un anno referendario, con gli italiani che saranno chiamati a esprimersi su alcuni quesiti decisivi, autonomia e cittadinanza prima di tutto". Lo scrive su suoi canali social il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.