Mattarella: Maraio, 'Presidente faro per democrazia e Paese'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il Presidente Mattarella è un faro per la democrazia e il Paese. Nel parlare agli italiani, ha posto l’accento su questioni fondamentali che il Governo e la politica italiana devono affrontare: il tema della pace, le disparità fra il nord e il sud, il diritto alla cura della persona, la giusta retribuzione per i lavoratori. Argomenti su cui è necessario intervenire e su cui non si può più rinviare la discussione o perseguire con la sola propaganda". Lo afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio.