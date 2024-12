Mattarella: 'vogliamo parlare di protagonismo donne, basta barbarie femminicidi'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Siamo stati drammaticamente coinvolti nell’orrore per l’inaccettabile sorte di Giulia Cecchettin e, come lei, di tante altre donne uccise dalla barbarie di uomini che non rispettano la libertà e la dignità femminile e, in realtà, non...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Siamo stati drammaticamente coinvolti nell’orrore per l’inaccettabile sorte di Giulia Cecchettin e, come lei, di tante altre donne uccise dalla barbarie di uomini che non rispettano la libertà e la dignità femminile e, in realtà, non rispettano neppure sé stessi. Non vogliamo più dover parlare delle donne come vittime. Vogliamo e dobbiamo parlare della loro energia, del loro lavoro, del loro essere protagoniste". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.