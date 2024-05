Matteotti: Braga, 'un seggio in aula a perenne memoria suo sacrificio'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Cento anni fa il discorso in Parlamento di Matteotti di denuncia delle violenze e dei brogli fascisti. Per la fermezza della sua opposizione fu assassinato dagli squadristi di Mussolini. Da oggi un seggio in Aula a perenne memoria del suo sacrificio e del suo esempi...