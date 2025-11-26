Maxi incendio a Hong Kong: 12 morti e 16 feriti (alcuni molto gravi)

Maxi incendio a Hong Kong: 12 morti e 16 feriti (alcuni molto gravi)

Sarebbe salito a 12 il bilancio delle vittime dell’incendio che ha devastato diversi edifici di un complesso residenziale nel quartiere di Tai Po, a Hong Kong. Lo riferisce il South China Morning Post, citando fonti interne. Tra i morti risultano otto donne, tre uomini e un vigile del fuoco. Intanto, dense colonne di fumo grigio continuavano a levarsi mentre le squadre di emergenza tentavano di contenere le fiamme.

Secondo quanto riportato dall’ex consigliere distrettuale Herman Yiu Kwan-ho, almeno 13 persone risulterebbero ancora intrappolate, tra cui otto anziani e due bambini.

Il quotidiano di Hong Kong segnala inoltre che quattro delle vittime già confermate includono un vigile del fuoco, mentre cinque persone versano in condizioni gravi. Il consigliere del distretto di Tai Po, Berry Mui Siu-fong, ha riferito che tutti i blocchi del complesso sono coinvolti nell’incendio, con un solo edificio attualmente sotto controllo. Le fiamme si sarebbero propagate anche agli appartamenti, alimentate dalle impalcature di bambù esterne.

Nel frattempo, le autorità hanno disposto la chiusura di alcuni tratti della vicina autostrada per consentire le operazioni di soccorso. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha invitato i residenti dell’area a rimanere in casa, mantenendo porte e finestre chiuse, ed evitando qualunque spostamento nella zona colpita.