Sembrano arrivare buone notizie dal Medio Oriente, dove Israele e Hamas stanno combattendo ormai da mesi una sanguinosa guerra nel territorio della Striscia di Gaza (con ripercussioni anche in altre zone limitrofe). Dopo lungo tempo di tira e molla, infatti, presto l’accordo sulla tregua potrebbe essere raggiunto.

Medio Oriente, Israele e Hamas più vicini alla tregua

A raccontarlo è stata direttamente una fonte dell’emittente israeliana ‘Channel 12’, che ha fatto trapelare indiscrezioni in merito ai negoziati del Cairo tra Israele e Hamas sulla Striscia di Gaza. “Questa volta è diverso, erano mesi che non eravamo così vicini a un accordo” – spiegano i media egiziani riportando le parole della loro fonte. Che sia davvero la volta buona? Al momento è difficile rispondere, ma anche la stessa fonte egiziana ha fatto sapere che i negoziati dovranno durare almeno per le prossime 48 ore, segno che non tutto è ancora stato sistemato per l’accordo definitivo.

Tregua fra Israele e Hamas: i punti in discussione

Nel frattempo, una delegazione di Hamas si è recata in Egitto e ieri sera ha potuto tenere un incontro con il direttore generale dell’intelligence egiziana Abbas Kamel. Le richieste di Hamas sono sempre le medesime: la completa cessazione dell’aggressione da parte delle forze israeliane con conseguente ritiro dalla Striscia, il ritorno degli sfollati dell’enclave palestinese alle loro aree di residenza, liberi soccorsi per i palestinesi. Infine, forse il punto più discusso: un accordo per il rilascio dei prigionieri palestinesi in cambio degli ostaggi israeliani.