La tensione in Medio Oriente non è mai stata così alta come in questi ultimi giorni. La guerra prosegue ormai dal 7 ottobre scorso, ma ora Tel Aviv rischia di subire le offensive anche dell’Iran. Nel frattempo, l’Idf porta avanti la sua campagna a Gaza: 2 morti nel raid notturno.

Israele, raid nella Striscia di Gaza: l’attacco

L’agenzia di stampa ‘Wafa‘ ha raccontato che cosa è successo nella Striscia di Gaza nelle scorse ore. L’esercito di Israele ha condotto un nuovo attacco contro un’abitazione di Deir el-Balah, nel cuore di Gaza. Nel raid notturno, secondo quanto spiegato dall’agenzia di stampa, sarebbero morti 2 civili, mentre il numero dei feriti non è ancora stato definito.

Israele, raid nella Striscia di Gaza: l’Iran

E non solo. I movimenti dell’esercito di Israele non si sono fermati qui. secondo quanto appreso, le forze israeliane hanno anche attaccato la città di Nablus, in Cisgiordania: “Durante l’operazione sono stati arrestati diversi palestinesi” – spiega ‘Al Jazeera‘. Gli Usa, per il momento, confermano il loro appoggio ne confronti di Israele, ma la preoccupazione per un imminente attacco da parte dell’Iran cresce di ora in ora.