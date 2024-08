Di fronte all’aggravarsi della situazione nel Medio Oriente, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha lanciato un appello urgente ai cittadini italiani presenti in Libano. Con un messaggio postato su X, Tajani ha esortato gli italiani che soggiornano temporaneamente nel Paese a evitare assolutamente di recarsi nel Sud del Libano e a rientrare in Italia al più presto possibile utilizzando voli commerciali.

L’appello di Tajani

Questa misura precauzionale si rende necessaria a causa dell’inasprimento delle tensioni nella regione, che rendono particolarmente pericolosa l’area meridionale del Libano. Inoltre, il ministro ha fortemente sconsigliato ai turisti italiani di pianificare viaggi in Libano fino a nuovo avviso. L’invito di Tajani sottolinea l’urgenza e la gravità della situazione, riflettendo le preoccupazioni del governo italiano per la sicurezza dei propri cittadini all’estero. La Farnesina sta monitorando attentamente gli sviluppi e continua a fornire aggiornamenti e assistenza ai connazionali tramite i canali ufficiali.

Netanyahu Riunisce 007 e Militari

Le tensioni in Medio Oriente sono in costante aumento. Israele e Stati Uniti si preparano a una possibile rappresaglia iraniana in seguito all’uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran. Secondo indiscrezioni rivelate da Axios, l’attacco iraniano potrebbe avvenire già lunedì. Il portavoce delle forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha confermato che “l’allerta è altissima”, ma al momento non ci sono cambiamenti nelle disposizioni di sicurezza per la popolazione. Amman ha già dimostrato il suo sostegno a Israele in passato, contribuendo a intercettare un massiccio bombardamento iraniano di missili e droni ad aprile. Tuttavia, l’Iran sembra determinato a rispondere all’uccisione di Haniyeh, nonostante gli appelli alla moderazione da parte di diplomatici internazionali.