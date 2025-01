Medio Oriente, raid di Israele a Gaza: 18 morti a Khan Yunis

Israele non ferma le devastazioni in Medio Oriente, e in particolare nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito da fonti locali, nelle scorse ore, si è verificato l’ennesimo raid nella pancia della Striscia, nell’area di Khan Yunis, dove sono morte 18 persone. Tragicamente, 5 degli scomparsi erano bambini che si trovavano nelle tende per gli sfollati.

Guerra in Medio Oriente, nuovo raid di Israele a Gaza: 18 morti a Khan Yunis

L’esercito di Israele ha condotti nuovi violenti raid nel sud della Striscia di Gaza e, soprattutto, nell’area di Khan Yunis. Nel corso della notte, infatti, l’Idf ha bombardato la zona già martoriata della Striscia causando, secondo quanto riportato dai media locali, diversi morti e feriti. Tra questi, secondo quanto appreso, ci sarebbero anche alcuni minori. 5 bambini, che occupavano le tende per gli sfollati, avrebbero perso la vita a causa dell’ultimo tremendo attacco dell’esercito di Tel Aviv. In totale, il conto dei morti, è stato aggiornato a 18 unità.

Israele si muove nella Striscia: gli altri attacchi

Ma non è solo Khan Yunis l’obiettivo colpito da Israele tra la serata di ieri e la notte tra il 7 e l’8 gennaio. AncheAl-Shaghaf e Al-Tuffah, altri due quartieri di Gaza, sono stati infatti raggiunti dai droni mortiferi. In quelle zone, fa sapere l’agenzia di stampa ‘Wafa‘, sono decedute 8 persone.