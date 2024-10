Meloni all'head del Libano: 'Dedizione per la tregua'

Oggi, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato telefonicamente con il Primo Ministro del Libano, Najib Mikati. Durante la conversazione, Meloni ha confermato il sostegno dell'Italia al Libano e al suo popolo, ricordando l'assistenza umanitaria recentemente fornita. Ha sottolineato la necessità di un armistizio e di una soluzione diplomatica al conflitto, impegnandosi come Presidente del G7 per una de-escalation regionale. Infine, ha evidenziato l'importanza delle forze italiane in missione UNIFIL nel sud del Libano, puntando sulla priorità della loro tutela.

Oggi, Giorgia Meloni, in qualità di Presidente del Consiglio, ha tenuto una conversazione telefonica con Najib Mikati, Primo Ministro del Libano. Secondo una nota rilasciata da Palazzo Chigi, la Premier ha riaffermato l’appoggio dell’Italia al Libano e al suo popolo, richiamando inoltre la recente erogazione di assistenza umanitaria da parte del governo italiano. Meloni ha ribadito la necessità di un armistizio e di una risoluzione diplomatica al conflitto che consenta alle persone sfollate di far ritorno nei loro domicili. Inoltre, nel suo ruolo di Presidente in carica del G7, si è impegnata per cercare una de-escalation a livello regionale. Infine, ha evidenziato la fondamentale funzione delle forze italiane che operano nel sud del Libano nell’ambito della missione UNIFIL, sottolineando la priorità della loro tutela.