In queste ultime ore si è assistito a dichiarazioni infondate riguardo a un presunto aumento delle tasse da parte del governo: si tratta di informazioni errate. I governi di sinistra erano soliti aumentare le tasse, mentre noi stiamo lavorando per diminuirle, un fatto ben noto agli impiegati, alle mamme che lavorano e agli autonomi. Desidero ribadire con fermezza che la linea politica di questo governo consiste nel ridurre la pressione fiscale, supportare le famiglie e le imprese, non nel gravare ulteriormente sulle spalle dei cittadini. Queste parole provengono dalla premier Giorgia Meloni attraverso un post video sui social.

Piano strutturale di bilancio approvato dalla Camera

Nel frattempo, la Camera ha dato il suo consenso alla risoluzione di maggioranza relativa al Piano strutturale di bilancio, con 183 voti favorevoli. È stata approvata con 183 voti a favore, 118 contrari e 2 astenuti, escludendo così le cinque proposte alternative delle opposizioni, per le quali il governo si era espresso negativamente.

Considerazioni del ministro dell’Economia sulla crescita economica

In un intervento in aula, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha osservato che stiamo progredendo verso una società aristocratica di massa, dove il PIL pro capite aumenta, ma quello complessivo dell’Italia non mostra segni di crescita. Ha messo in evidenza l’importanza di considerare le conseguenze delle prossime decisioni sulla legge di bilancio, pensando soprattutto alle generazioni future. Inoltre, ha sottolineato l’esistenza di un legame evidente tra demografia e incremento del PIL, affermando che in un paese come il nostro, che sta subendo una diminuzione di popolazione con 300 mila-400 mila cittadini persi ogni anno, non si può realisticamente sperare in una crescita del 3, 4 o 5%.

Debito pubblico e responsabilità finanziarie

Affrontiamo ogni intervento sostenuti da un debito gravoso, con i costi e gli interessi che ne derivano, e sento una certa invidia nei confronti dei miei colleghi europei, che si trovano a dover gestire un peso nettamente inferiore – ha affermato il ministro. Quando insisto, quasi come un mantra, su prudenza, responsabilità e cautela, qualcuno potrebbe pensare che io stia ripetendo sempre le stesse cose: in realtà non è così, poiché desidero costruire una reputazione solida per questo governo e il nostro paese, che ci ha già permesso di ridurre il differenziale sul debito pubblico italiano di 100 punti base, ha aggiunto Giorgetti.

Critiche alla premier Giorgia Meloni

Schlein invece critica aspramente la premier: ‘Meloni inganna il Paese’. Tutti ricordiamo Meloni al distributore, intenta a fare promesse incredibili riguardo a un abbattimento delle accise. Ora dovrebbe spiegare alla nazione il significato di questa nuova tassa Meloni. Anche oggi l’abbiamo vista mentire apertamente al Paese, mentre è tutto documentato in un atto approvato dal Consiglio dei Ministri, il Psb, a pagina 116. Così ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante una dichiarazione di voto sul disegno di legge sul lavoro, citando l’allineamento delle aliquote delle accise sui carburanti.