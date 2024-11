Meloni: "Non voglio scontri, sull'immigrazione andremo avanti"

Perugia, 14 nov. (askanews) – “Noi andremo avanti in tema di immigrazione per fermare l’immigrazione illegale di massa, perché gli italiani ci hanno votato anche per questo. Faremo quello che dobbiamo fare. Si parla in questi giorni di uno scontro tra governo e magistratura. Guardate, a me non interessa nessuno scontro con la magistratura, anzi”: lo ha detto, parlando delle frizioni con la magistratura sul decreto per i Paesi sicuri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento a chiusura della campagna elettorale a sostegno di Donatella Tesei, candidata del centrodestra alla Presidenza della Regione Umbria.

“Tengo al rispetto dei ruoli, ma con la stessa serenità dico che intendo andare avanti e fare tutto il possibile per fermare in Italia l’immigrazione illegale di massa, piaccia o no alla sinistra”, ha aggiunto.