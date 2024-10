Meloni risponde a Sea Watch: "Non butto via milioni, ma lotto contro la tratt...

È inaccettabile! Un governo che, avvalendosi di un chiaro sostegno popolare, si impegna a tutelare i confini dell’Italia e a contrastare il traffico di esseri umani, attuando misure concrete e stipulando intese internazionali. Così, la premier Giorgia Meloni risponde via social alla Ong tedesca Sea Watch, che la critica per aver investito ‘centinaia di milioni di euro dei contribuenti per deportare e detenere alcune migliaia di migranti in Albania’. Forse le risorse degli italiani potrebbero essere utilizzate in modo più efficace, per accogliere e integrare, invece di respingere.

La premier Giorgia Meloni ha risposto via social alla Ong tedesca Sea Watch, criticando le loro accuse riguardo all’investimento di centinaia di milioni di euro dei contribuenti per deportare e detenere migranti in Albania. Il governo italiano sostiene di agire in base al chiaro sostegno popolare e di adottare misure concrete per proteggere i confini e contrastare il traffico di esseri umani. Inoltre, sono state stipulate intese internazionali per affrontare questa problematica.

Utilizzo delle risorse degli italiani per accogliere e integrare

La premier Meloni ha sottolineato che le risorse degli italiani potrebbero essere utilizzate in modo più efficace, anziché essere impiegate per respingere i migranti. Ha suggerito che sarebbe più opportuno accogliere e integrare i migranti, invece di deportarli o detenerli in altri paesi. Questo approccio potrebbe favorire una migliore gestione delle risorse e una maggiore inclusione sociale.