Meteo: allerta gialla in tre regioni

La protezione civile ha diramato l'allerta gialla in tre regioni italiane, poiché le previsioni meteo parlano di temporali, grandine e vento.

Torna il maltempo sulle regione italiane, dopo un breve periodo di temperature elevate e clima quasi estivo. La protezione civile ha diramato l’allerta gialla in tre regioni.

Maltempo in Italia

Il passaggio fra maggio e giugno sarà caratterizzato da una nuova ondata di maltempo. Nelle prossime ore sono previsti forti temporali, grandinate e vento molto forte.

Ciò è dovuto a una profonda circolazione ciclonica, il cui centro si trova attualmente in Inghilterra. Questa situazione compromette il quadro atmosferico su molte aree dell’Europa Centrale e Occidentale, coinvolgendo appunto anche il nostro Paese, specialmente le regioni a nord.

Meteo: maltempo nelle regioni settentrionali

Proprio sulle regioni settentrionali, soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia, sono attese piogge sparse e temporali che poi si estenderanno anche sull’area alpina e prealpina.

Il vero peggioramento si avrà nella serata del 30 maggio, con forti rovesci e locali grandinate.

Nelle regioni centrali il clima sarà instabile, per quanto riguarda il settore adriatico. In quello tirrenico invece il meteo rimarrà mite, così come al sud, a eccezione di qualche disturbo a ridosso della dorsale appenninica.

Attenzione anche alla giornata di venerdì primo giugno, quando ci sarà un nuovo peggioramento al nord con nubifragi violenti.

Meteo: l’allerta della protezione civile

Sulla base di queste previsioni, la protezione civile è in accordo con le regioni coinvolte per l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessanti dal maltempo.

È stata diramata l’allerta gialla per la giornata odierna, giovedì 30 maggio, su: Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.