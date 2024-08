I temporali continueranno a colpire l'Italia, ma ancora per poco. L'estate africana è pronta a tornare.

Meteo: ancora temporali, poi tornerà l’estate africana

L’Italia dovrà fare i conti con il maltempo ancora per 24 ore, poi tornerà l’estate africana con le alte temperature che hanno caratterizzato questi mesi. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ha confermato che ci saranno ancora temporali e piogge soprattutto sul versante adriatico e al Sud, con fenomeni intensificati dalla temperatura del mare.

Nella giornata di oggi, mercoledì 21 agosto, il maltempo inizierà a spostarsi verso la Grecia e verso la Turchia, favorendo un miglioramento importante sul nostro Paese, a eccezione di qualche temporale al Sud e sul versante adriatico, soprattutto a ridosso dei rilievi.

Meteo, sta per tornare l’estate africana

Da giovedì 22 agosto tornerà l’alta pressione e il maltempo tornerà a essere semplicemente un lontano ricordo. L’Italia sarà caratterizzata dal sole e dalle temperature intorno ai 30°C, con picchi anche di 35-36°C. Nel weekend le città più calde saranno Taranto e Benevento, con 37°C, seguite da Caserta, Ferrara, Foggia e Terni con 36°C. Da domenica sera si prevede una nuova perturbazione atlantica che dovrebbe riportare le temperature nella media, con qualche rovescio sparso. L’estate africana è pronta a tornare, ma probabilmente non durerà a lungo.