Michelin annuncia chiusura di due stabilimenti, proteste in Francia

Roma, 5 nov. (askanews) – È esplosa la rabbia dei dipendenti della Michelin in Francia dopo che l’azienda ha annunciato la chiusura dei siti di Cholet e Vannes, entro il 2026, citando il “crollo delle vendite” di pneumatici per camion e furgoni. La direzione del produttore francese lo ha annunciato ai 1.254 dipendenti dei due stabilimenti nella Francia occidentale, che temevano la decisione da diverse settimane.

Circa 300 dipendenti sono scesi in strada cercando di bloccare un incrocio e di fermare le auto nei pressi dello stabilimento di Cholet (Maine-et-Loire).

“Verranno da voi uno per uno e vi diranno che le cose devono andare bene per i negoziati, per questo, per quello. È totalmente sbagliato, è totalmente sbagliato. Ci sono esempi dappertutto. Gli unici posti in cui sono partiti con un massimo, in cui le cose sono andate bene, è quando la gente ha combattuto – grida un sindacalista – se non combattiamo, non otterremo nulla. Non lotteremo per 35, 40 o 50.000 euro, ve lo dico io. Lotteremo per mantenere il nostro lavoro.

Michelin sta attraversando un anno difficile a causa del rallentamento del mercato dei veicoli nuovi e della concorrenza asiatica. Un problema di diversi produttori europei del settore automobilistico.