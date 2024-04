Microgame è sponsor di Italian Gaming Expo

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Microgame sarà partner di Ige, Italian Gaming Expo, evento di riferimento del comparto italiano del gioco pubblico che propone due giornate di approfondimento su alcuni dei principali aspetti che interessano gli stackeholders del settore. In un momento cruciale per...

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – Microgame sarà partner di Ige, Italian Gaming Expo, evento di riferimento del comparto italiano del gioco pubblico che propone due giornate di approfondimento su alcuni dei principali aspetti che interessano gli stackeholders del settore. In un momento cruciale per l'industria del gioco, dove il networking e la condivisione delle migliori pratiche sono fondamentali, Microgame si presenta ad Ige come il partner ideale per affrontare le sfide future del settore, proponendo una serie di innovazioni che ne potenziano l’offerta.

La nuova Piattaforma Omnicanale Microgame, 'New Bos' è stata realizzata utilizzando le più moderne tecnologie e pensata con un approccio modulare che consente ad ogni cliente di costruirsi il supporto tecnologico che meglio si adatta alle sue esigenze. New Bos permette un altissimo livello di personalizzazione e integra strumenti avanzati per la massimizzazione della esperienza e della fedeltà di ogni giocatore. Dotata di features native uniche come il Crm e il Gestionale di Affiliazione, entrambi omnicanale e integrati, permette potenti strategie di fidelizzazione del canale distributivo e del giocatore.

Ad Italian Gaming Expo, Microgame offrirà anche il suo più qualificato contributo al dibattito grazie alla partecipazione attiva del suo management ai panel inseriti nel programma della due giorni. Marco Castaldo, ceo Microgame, sarà relatore della tavola rotonda in programma il giorno 18 dalle 15.50 sul tema: “Come continuare a generare valore e garantire un vantaggio competitivo nel settore?”. Marco Bedendo, direttore generale di Microgame, sarà invece relatore del panel in programma il 19 aprile a partire dalle 10.40 su: “Trasformare la Diversificazione in Vantaggio: Multicanalità e Omnicanalità nel Gaming Online”.