Domani, domenica 4 ottobre, le luci dello Estadio do Dragão si accenderanno per il secondo scontro settimanale tra Portugal e Norvegia nella UEFA Nations League. La partita parte alle 20:45 (ora locale), cioè alle 18:45 GMT, e sarà seguita in diretta da Al Jazeera Sport a partire dalle 15:45 GMT.

Ronaldo fuori dal gruppo: le ragioni di un addio improvviso

Il capitano portoghese, Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo di addestramento di Copenaghen nella serata di mercoledì, pochi minuti dopo la conferenza stampa in cui l’allenatore Jorge Jesus aveva confermato l’esclusione del 41enne dalla formazione titolare per il secondo match consecutivo della Nations League. Dopo aver trascorso tutta la partita contro la Norvegia in panchina, Ronaldo ha annunciato su Instagram che presto avrebbe spiegato le proprie ragioni al popolo portoghese, lasciando intendere un possibile addio alla nazionale.

La federazione, rappresentata da Pedro Proença, e lo stesso Jesus hanno tentato di convincerlo a rimanere, arrivando addirittura all’aeroporto di Copenaghen, ma il fuorigioco è ormai confermato.

Le conseguenze in panchina

Con l’assenza del capocannoniere, che ha totalizzato 146 reti con la maglia nazionale, l’allenatore ha posto al posto di Ronaldo Gonçalo Ramos che nelle ultime due partite è riuscito a segnare.

Accanto a lui, João Félix ha trovato la rete in tutti e tre gli incontri della fase a gironi, diventando il punto di riferimento offensivo del team.

La Norvegia punta su Haaland per ribaltare la classifica

Il giovane attaccante norvegese Erling Haaland è stato protagonista assoluto del suo campionato, realizzando tre reti nei tre incontri già disputati. A completare la minaccia offensiva, Oscar Bobb ha segnato due volte, dimostrando che la Norvegia non è più la squadra sorpresa di qualche anno fa. Dopo aver aperto la campagna con una vittoria per 3-2 contro la Danimarca, i norvegesi hanno subito due sconfitte per 2-1 contro Portugal e Galles, ma sperano di sfruttare la debolezza avversaria per rialzarsi nella classifica.

Formazioni probabili e assenze

Per il Portogallo è più probabile schierare: Diogo Costa tra i pali; in difesa Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; a centrocampo Ruben Neves e Vitinha; in attacco Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão e Gonçalo Ramos, con Félix sulla fascia. Francisco Conceição resta dubbio per un infortunio alla coscia. La Norvegia, invece, potrebbe partire con Orjan Nyland; Julian Ryerson (dubbio), Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem (sospeso) e David Møller Wolfe; a centrocampo Martin Ødegaard, Sander Berge e Patrick Berg; in avanguardia Oscar Bobb, Erling Haaland e Antonio Nusa, con Ryerson incerto per un problema muscolare.

Il contesto della Nations League: retroscena e motivi della competizione

Dal 2018 la UEFA Nations League è stata concepita per eliminare le amichevoli prive di significato e introdurre sfide competitive fra le nazionali europee, con un sistema di promozioni e retrocessioni che rende ogni partita determinante. Il Portogallo, vincitore della precedente edizione, guida il Gruppo A4 con nove punti, avendo vinto tutte e tre le partite (1-0 contro il Galles, 2-1 contro la Norvegia a Oslo e 4-2 contro la Danimarca a Copenaghen). La Norvegia occupa la terzultima posizione con tre punti.

Storia degli scontri diretti

Nel loro ultimo incontro di questa stagione nella Nations League, i portoghesi avevano battuto i norvegesi 2-1 a Oslo, con gol di João Félix e Gonçalo Ramos mentre Haaland aveva realizzato il gol di consolazione. Complessivamente, nei dodici scontri storici tra le due nazioni, il Portugal ne ha vinti nove, la Norvegia solo una, con due pareggi.

Come seguire la partita e dove sarà trasmessa

Il match sarà disponibile in chiaro su ITV1 nel Regno Unito, su FOX Sports, FuboTV e ViX negli Stati Uniti, su Sony Sports Network in India, su beIN SPORTS per MENA e su DStv Stream in Sudafrica. La lista completa degli emittenti è consultabile sul sito ufficiale della UEFA.

Con Ronaldo fuori e Haaland in forma smagliante, il duello di domani promette colpi di scena e una gara che potrebbe ridefinire il percorso verso il terzo titolo consecutivo della Nations League per il Portogallo.