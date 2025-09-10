Migranti: Alarm Phone, '36 alla deriva a est di Malta'

Palermo, 10 set. (Adnkronos) - Sos dal Mediterraneo centrale. A lanciarlo per un'imbarcazione alla deriva a est di Malta con 36 migranti a bordo in fuga dalla Libia è stata ieri sera Alarm Phone. "Dicono che il motore si è spento e non possono proseguire", spiega l'...

Palermo, 10 set. (Adnkronos) – Sos dal Mediterraneo centrale. A lanciarlo per un'imbarcazione alla deriva a est di Malta con 36 migranti a bordo in fuga dalla Libia è stata ieri sera Alarm Phone. "Dicono che il motore si è spento e non possono proseguire", spiega l'ong che ha chiesto "soccorsi immediati".