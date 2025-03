Migranti: Boccia, 'nuovo dl inumano e costoso, insistono per coprire guai economia'

Roma, 28 mar.(Adnkronos) - “Oggi il Cdm ha varato l’ennesimo decreto che riguarda i centri per immigrati in Albania. Giorgia Meloni sta prendendo in giro, ancora una volta, gli italiani. Questo decreto è inapplicabile perché le normative europee impediscono di delocalizzare...

Roma, 28 mar.(Adnkronos) – “Oggi il Cdm ha varato l’ennesimo decreto che riguarda i centri per immigrati in Albania. Giorgia Meloni sta prendendo in giro, ancora una volta, gli italiani. Questo decreto è inapplicabile perché le normative europee impediscono di delocalizzare in un altro paese un centro per i rimpatri e costa al Paese 800 milioni di euro. La verità è che questa destra non sa governare il Paese e cerca ancora una volta di coprire la propria incapacità con la propaganda: parlano di immigrazione per non parlare della situazione economica del Paese, dei buchi di bilancio lasciati dal fallimento dell’ennesima rottamazione fiscale e degli errori che stanno facendo nella gestione delle risorse del Pnrr”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia arrivando a Trani al convegno “Autismo, quale futuro?”, organizzato dall'assessora regionale Debora Ciliento, insieme al vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.