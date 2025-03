Migranti: Bonelli, 'ennesimo decreto per coprire fallimento Albania'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Per nascondere il fallimento del progetto sui centri per migranti in Albania, il governo Meloni approva l’ennesimo decreto. Questi centri, che costeranno quasi un miliardo di euro, si rivelano un’operazione propagandistica e ora la presidente del Consiglio propone addirittura la deportazione dei migranti dall’Italia all’Albania". Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verdi.

"Mentre si concentra su queste misure inefficaci, il governo resta immobile di fronte alle vere emergenze del Paese: il caro bollette sta mettendo in ginocchio le famiglie italiane, gli stipendi sono i più bassi d’Europa, la povertà assoluta è aumentata raggiungendo 5,5 milioni di persone, così come la pressione fiscale e il lavoro povero e sfruttato. Inoltre, Meloni ha sabotato ogni politica sul clima, mettendo a rischio il futuro del nostro ambiente e della nostra economia".

"Anche in questo caso, il governo ignora che esistono precise normative nazionali ed europee che regolano i rimpatri. Spendere un miliardo di euro per centri inutili, anziché destinarli a pensioni, sanità o servizi sociali, è una scelta che dimostra il totale disinteresse della destra per i reali bisogni dei cittadini".