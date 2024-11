Migranti: Camera vota emendamenti al Dl flussi, in aula il 25

Roma, 18 nov (Adnkronos) – Procede a ritmo serrato l'esame del Dl flussi alla Camera, dove la prima commissione sta votando gli emendamenti dopo un dibattito che ha occupato parte della mattinata. La seduta è in programma fino alle 20 circa e l'obiettivo dei lavori è quello di 'smaltire' le 355 proposte di modifica e quindi licenziare il testo in tempo per rispettare i il programma che prevede l'approdo in aula il 25 novembre, con voto finale il 26.

La commissione Affari costituzionali ha votato tutte le modifiche all'articolo 1 e adesso è impegnata con l'esame degli emendamenti all'articolo 2. Il Dl flussi, tra le altre cose, contiene le norme del decreto Paesi sicuri.