Mattarella: morti sul lavoro "piaga". Fare di più per donne e giovani

Roma, 30 apr. (askanews) – Da una città toscana simbolo dell’industria italiana dei motori, sono iniziate le celebrazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il primo maggio, festa dei lavoratori. Il capo dello Stato è arrivato alla fabbrica Piaggio di Pontedera (Pi), città natale di Giovani Gronchi, terzo presidente della Repubblica; ha visitato lo stabilimento dove è nato lo storico scooter, la Vespa, che quest’anno compie 80 anni, e il Museo Piaggio.”Il lavoro è presidio della società.

È espressione della libertà della persona e dell’intera comunità. È dignità. È strumento di partecipazione, di costruzione. L’obiettivo di una piena e buona occupazione è iscritto tra quelli della nostra democrazia”, ha detto Mattarella.Nel suo discorso il capo dello Stato ha sottolineato che la festa dei lavoratori “è una festa della Repubblica, che sul lavoro si fonda”; ha parlato di tutela dei diritti dei lavoratori, di lotta all’illegalità, ha ricordato che l’industria è un pilastro per l’Italia.

Ha poi parlato di morti sul lavoro, che ha definito “una piaga che non accenna a sanarsi”:”Le cronache ci restituiscono, pressoché quotidianamente, notizie di lavoratrici e di lavoratori che perdono la vita o rimangono infortunati, nello svolgimento delle loro attività. La sicurezza sul lavoro resta un impegno, un dovere, che non consente rinunce o distinguo.

Tra luoghi di lavoro e in itinere sono oltre mille le vite spezzate ogni anno”.Un richiamo anche su donne e giovani: “L’occupazione femminile in Italia è anch’essa cresciuta negli ultimi anni, raggiungendo tassi che per noi costituiscono un primato. Tuttavia resta consistente il gap da colmare rispetto alla media europea” ha detto. “L’altro punto critico da intendere come “riserva” di potenziale sviluppo è il lavoro dei giovani. “Ancora troppo alta l’età di ingresso nel mercato del lavoro”.Infine un invito all’Ue: “Occorre eliminare al più presto le barriere che ancora impediscono una compiuta unione dei nostri mercati interni – ha detto Mattarella – è tempo di visione. Non di misure di corto respiro”.