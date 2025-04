Migranti: Gozi, 'primo rimpatrio dall'Albania? Non male, 1mld a rimpatrio'

Migranti: Gozi, 'primo rimpatrio dall'Albania? Non male, 1mld a rim...

Roma, 20 apr (Adnkronos) – "Non male, 1 miliardo a rimpatrio". Lo scrive su Twitter l'eurodeputato di MoDem Sandro Gozi rilanciando il post del ministro dell'Interno Piantedosi che annuncia il "primo rimpatrio dall'Albania di un cittadino straniero trattenuto nel Centro per il rimpatrio di Gjader", in Albania.