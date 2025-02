Migranti: Meloni, 'presentato esposto in Antimafia su anomalie quote ingressi'**

**Migranti: Meloni, 'presentato esposto in Antimafia su anomalie quote i...

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "Abbiamo deciso di rafforzare i controlli per impedire che le quote di ingresso regolare finiscano nelle mani di chi sfrutta l’immigrazione per fare affari. E non a caso, ho presentato un esposto all’Antimafia per fare luce sulle troppe anomalie di questo sistema". Lo scrive sui social Giorgia Meloni, a proposito dell'inchiesta della Dda di Salerno sui falsi permessi di soggiorno per migranti.