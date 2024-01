Migranti: Meloni, 'problema non si risolverà mai se lo gestiamo solo con arrivi in Europa'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Considero le nuove regole migliori di quelle precedenti. C'è un meccanismo serio che impegna gli altri Paesi, un meccanismo che per noi è più di garanzia. Ma non è una soluzione. Non risolveremo mai il problema se pensiamo solo a come...

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – "Considero le nuove regole migliori di quelle precedenti. C'è un meccanismo serio che impegna gli altri Paesi, un meccanismo che per noi è più di garanzia. Ma non è una soluzione. Non risolveremo mai il problema se pensiamo solo a come gestire i migranti quando arrivano in Europa. C'è solo un modo per risolvere il problema, lavorare a monte, cosa che riguarda anche il piano Mattei. Ma è un lavoro che non può fare solo l'Italia. Un tema fondamentale del G7 sarà l'Africa". Lo ha detto Giorgia Meloni parlando del Patto su migrazione e asilo in Ue.