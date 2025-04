Migranti: Procaccini, 'Ue prosegue su strada indicata dall'Italia'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "L’Ue prosegue sulla strada indicata dall’Italia per combattere i trafficanti di esseri umani e governare l’immigrazione legale. Peccato aver perso tempo prezioso inseguendo le politiche 'no borders' della sinistra. Si sarebbero salvate le...

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "L’Ue prosegue sulla strada indicata dall’Italia per combattere i trafficanti di esseri umani e governare l’immigrazione legale. Peccato aver perso tempo prezioso inseguendo le politiche 'no borders' della sinistra. Si sarebbero salvate le vite di tanti migranti in mare e si sarebbe evitata la deriva di tante città europee sommerse dall’immigrazione illegale di massa”. Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, co-presidente dei Conservatori al Parlamento europeo, commentando la nuova proposta di Regolamento sulle procedure di asilo approvata oggi dalla Commissione europea.