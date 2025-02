Migranti: Renzi, 'per Meloni priorità sicurezza Albania non reati o baby gang'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni riunisce prefetti e questori e indica le priorità. Non le baby gang, non la sicurezza per le donne nelle stazioni, non l’aumento dei reati. Ma il protocollo con l’Albania. Dice di essere per la legalità e continua a spendere ...

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni riunisce prefetti e questori e indica le priorità. Non le baby gang, non la sicurezza per le donne nelle stazioni, non l’aumento dei reati. Ma il protocollo con l’Albania. Dice di essere per la legalità e continua a spendere soldi per un progetto contra legem. Sempre più influencer, sempre meno statista. Di questo passo la prossima riunione di prefetti e questori non si terrà al Viminale ma a Tirana". Lo scrive sui social Matteo Renzi.