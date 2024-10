La pericolosa aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in zona Affori a Milano, dove un cliente di un bar, trovatosi allontanato dal locale in cui si trovava dal titolare, ha estratto un cacciavite e ha colpito il barista al collo con estrema violenza.

Milano, allontana cliente molesto: lui accoltella il barista con un cacciavite

Erano da poco passate le 19:30 del pomeriggio di ieri, quando in via George Sand a Milano, un barista cinese stava allontanando un cliente molesto dal proprio locale. L’uomo, in tutta risposta, ha estratto un cacciavite dalla tasca e ha colpito violentemente il barista al collo, prima di allontanarsi dal luogo. I medici del 118 sono giunti sul posto, dopo la segnalazione arrivata in centrale, e hanno trovato il barista 51enne in gravissime condizioni di salute.

Milano, accoltella il barista con un cacciavite: arrestato egiziano

I carabinieri sono riusciti in poco tempo a rintracciate l’aggressore. Si tratta di un uomo di 37 anni egiziano che, al momento del fermo, non aveva documenti con sé. L’uomo ora rischia un’accusa di tentato omicidio. Il 51enne cinese è stato, invece, trasportato al Niguarda di Milano: le sue condizioni di salute sono molto gravi, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.