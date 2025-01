Controlli intensificati a Milano

Milano, una delle città più vivaci d’Italia, ha visto un incremento delle misure di sicurezza nelle ultime ore. Quattro persone sono state allontanate dalle zone rosse, in vigore da ieri, a seguito di un provvedimento prefettizio. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire comportamenti illeciti in aree ad alta affluenza, come il centro città e la Stazione Centrale.

Dettagli sugli allontanamenti

Secondo quanto riportato dalla questura, due degli allontanamenti sono avvenuti nel centro di Milano, uno in mattinata e l’altro nel pomeriggio. Gli altri due individui sono stati allontanati dalla zona della Stazione Centrale durante controlli effettuati dalla Polizia di Stato e dalla Polmetro. Queste operazioni sono parte di una strategia più ampia per mantenere l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Applicazione dei Daspo urbani

Durante i controlli, sono stati applicati tre Dacur, noti come ‘Daspo urbani’. Un provvedimento è stato emesso nei pressi della stazione M1 Duomo, mentre gli altri due sono stati adottati dalla polizia locale sempre nella zona del Duomo. Questi provvedimenti sono strumenti efficaci per allontanare dalle aree sensibili coloro che si comportano in modo inappropriato o che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica.

Un arresto significativo

In un episodio separato, un giovane marocchino di 25 anni è stato arrestato in flagranza di reato mentre tentava di rubare 200 euro di fondo cassa in uno stand dei mercatini di Natale in piazza Duomo. L’arresto è avvenuto intorno alle tre e mezza della scorsa notte, dopo che il giovane ha scassinato lo stand. Attualmente, sono in corso verifiche da parte dell’ufficio immigrazione per valutare la sua posizione legale in Italia.

Questi eventi evidenziano l’impegno delle autorità milanesi nel garantire la sicurezza e la tranquillità della città, soprattutto in un periodo dell’anno in cui l’afflusso di visitatori è particolarmente elevato. Le misure di sicurezza continueranno a essere monitorate e adattate in base alle necessità.