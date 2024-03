Milano, avvistato in stazione: 16enne scomparso Edoardo Galli

Milano, avvistato in stazione il 16enne scomparso Edoardo Galli

Sospese le ricerche sulle montagne del Lecchese di Edoardo Galli, il 16enne di Colico (Lecco) di cui non si hanno più notizie da giovedì

Le telecamere della stazione Centrale di Milano lo hanno ripreso mentre mangiava un gelato con una persona non identificata. Era diretto a scuola ma ha preso un treno per Milano. È alto 1.80, capelli castano chiari, occhi grigi e solitamente porta gli occhiali. Indossava un giubbotto di jeans, un pile, pantaloni beige, una camicia marrone a quadri e scarpe bianche Adidas.

È stato visto camminare con una persona, ma le sue intenzioni rimangono sconosciute, le ricerche in montagna sono state interrotte, mentre continuano in città. Non si esclude che possa essersi diretto verso i confini orientali, avendo il passaporto russo. Edoardo aveva recentemente cercato su internet informazioni su sopravvivenza nei boschi, ma le condizioni meteorologiche avverse rendono difficile la sua permanenza all’aperto.

La sua immagine dalle telecamere non è facilmente distinguibile, complicando ulteriormente le indagini. Tuttavia, la svolta potrebbe essere il suo incontro a Milano con una persona non identificata. La descrizione ufficiale di Edoardo include una cicatrice sul sopracciglio destro e indossava abiti casual al momento della scomparsa. Le autorità continuano a chiedere il supporto del pubblico per rintracciarlo e ristabilire la sua incolumità.