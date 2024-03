Era la mattina dello scorso 21 marzo, quando Edoardo Galli esce per andare a scuola e sparisce nel nulla. Il 17enne non è mai entrato in classe quel giorno e, secondo le indagini, potrebbe essersi allontanato di sua spontanea volontà.

Colico, scomparso Edoardo Galli: il 17enne non è entrato a scuola

Il padre non lo ha visto tornare a casa e, molto preoccupato, lo ha chiamato al telefono. Ma il cellulare del ragazzo non ha dato alcun segnale di vita: risultava spento. Edoardo era uscito quella mattina stessa per recarsi al liceo scientifico Nervi-Ferrari di Morbegno (Lecco), la scuola che frequentava. Quel giorno, però, Gallo è risultato assente e non ha nemmeno più fatto ritorno a casa.

Colico, scomparso Edoardo Galli: le indagini

Le autorità ora indagano su quanto successo. Il giovane, nato da una madre russa (cosa che gli ha permesso di avere il doppio passaporto), aveva fatto delle ricerche strane sul web. ‘Come sopravvivere nei boschi‘ è una di queste, a cui si aggiungono tante informazioni sulla madre patria del genitore e sull’Ucraina. Pare, dalle prime ricostruzioni, che il 17enne abbia deciso di allontanarsi da casa e, forse, abbia deciso di andare proprio in Russia.