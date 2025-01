Milano: Basciano, 'mai stalking contro Codegoni, verità verrà fuori, spero nel Riesame'

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - "Gli atti persecutori non ci sono stati prima, quindi non ci saranno neanche dopo". Alessandro Basciano si difende davanti ai giornalisti che lo attendono al termine dell'udienza davanti al Riesame a cui è ricorsa la procura di Milano per chiedere ...

Milano, 21 gen. (Adnkronos) – "Gli atti persecutori non ci sono stati prima, quindi non ci saranno neanche dopo". Alessandro Basciano si difende davanti ai giornalisti che lo attendono al termine dell'udienza davanti al Riesame a cui è ricorsa la procura di Milano per chiedere gli arresti domiciliari per il trentacinquenne deejay accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, modella e influencer.

Basciano era stato arrestato lo scorso 21 novembre e subito scarcerato dopo che il suo difensore, l'avvocato Leonardo D'Erasmo, durante l'interrogatorio a San Vittore, aveva depositato alla gip Anna Magelli alcune chat e la promessa – contenuta in una scrittura privata legata a vicende civilistiche – della rinuncia alla querela. Promessa che la ex concorrente del Grande fratello Vip non ha mantenuto, come ha ribadito nel suo interrogatorio davanti ai pm dove ha spiegato anche il tenore di alcune chat e ne ha consegnate altre per rafforzare la sua tesi accusatoria.

Al Riesame, spiega Basciano, "Abbiamo raccontato, in sintesi (l'udienza è durata circa 40 minuti, ndr), quelle che sono le nostre prove, per noi non ci sono i presupposti per il ricorso della procura. Noi abbiamo mantenuto la linea del gip, l'ordinanza è stata molto chiara. Speriamo bene, dobbiamo aspettare la decisione, ci vorrà qualche giorno". L'attesa, però, non è semplice e a chi gli chiede come sta vivendo, il deejay e influencer replica: "Male. E' incredibile come dei virgolettati della mia ex facciano più rumore rispetto a un'ordinanza ben chiara di un gip. E' assurdo, però, piano piano la verità verrà fuori". La decisione dei Riesame, i giudici si sono riservati al termine dell'udienza, è attesa a giorni.