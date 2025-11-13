Milano: Cassazione, inammissibile ricorso pm, Catella resta libero (2)

(Adnkronos) - Se la Procura di Milano sosteneva la "mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione" del Riesame, è stata la stessa della sostituta procuratrice generale in Cassazione Cristina Marzagalli, nel suo intervento, a ribadire come gli atti dell'acc...

(Adnkronos) – Se la Procura di Milano sosteneva la "mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione" del Riesame, è stata la stessa della sostituta procuratrice generale in Cassazione Cristina Marzagalli, nel suo intervento, a ribadire come gli atti dell'accusa "non dimostrano la formazione, né l'operatività di un accordo corruttivo tra Alessandro Scandurra e Catella quale ceo della società Coima, non potendosi sostenere che i pagamenti delle fatture da parte di Coima a favore di Scandurra siano riconducibili ad un accordo corruttivo anziché correlate ad attività professionale effettivamente prestata da Scandurra e regolarmente contabilizzata".

Quanto all'atto contrario ai doveri d'ufficio, individuato nel capo d'imputazione nella partecipazione dell'ex componente della Commissione per il paesaggio alla seduta del 5 ottobre 2023, dove si discute del progetto cosiddetto Pirellino, "si rileva la mancanza di prove circa il contributo determinante e fondamentale di Scandurra in quella seduta per la formazione del parere favorevole della commissione, la quale è composta da 11 membri, non essendovi evidenze di indebite pressioni o sollecitazioni da parte del pubblico ufficiale sugli altri membri".

Nell'intervento scritto, infine, la pg Marzagalli sottolineava come "il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale del Riesame non consente alla Suprema Corte di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del Riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità". Ora la Procura – i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, con la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano – potrà prendere atto del doppio stop cautelare di Riesame e Cassazione, oppure potrà andare avanti sulla sua linea accusatoria fino all'eventuale richiesta di processo.